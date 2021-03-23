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برلمان

الإصلاح والتنمية يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حريق العامرية للبترول

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:47 م
حول حريق العامرية
حول حريق العامرية للبترول
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فريدة محمد
تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية لرئيس مجلس النواب بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الوقوف على حقيقة وأسباب حريق شركة العامرية للبترول في الإسكندرية وهي إحدى شركات تكرير البترول في مجمع الشركات بمنطقة «مرغم» عند الكيلو 21 غرب الإسكندرية، حيث أسفر الحريق الذي اندلع داخل وحدة التقطير يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 عن إصابة 7 من العاملين بالشركة منهم حالة توفيت نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة. 

وأشار عصام إلى أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة، وهنا العديد من القرائن تشير إلى وجود شبه فساد إداري وإهمال في أعمال الصيانة الخاصة بوحدة التقطير وعدم تقدير حجم المخاطر الناتج عن هذا الإهمال وتعرض حياه العاملين في الشركة للخطر. 

وأوضح عصام أن ما حدث في العامرية للبترول يعطى جرس إنذار للمجلس  بأهمية التحرك في هذا الملف والوقوف على معاير السلامة والأمان في جميع الشركات المماثلة والتي تعد من أهم وأعرق الشركات في هذه المنطقة وهذا التخصص حفاظًا على حياه العاملين والمال العام المصري ، بالإضافة إلى الوقوف على حقيقه دور شركة "بترو سيف" وهى إحدى شركات قطاع البترول المعنية بضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة في الأداء في مجالات الصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة وهل لها تأثير إيجابي في هذا التخصص أم أن الأمر يتطلب مزيد من الشركات وآليات أخرى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة.
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