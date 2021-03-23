الإصلاح والتنمية يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حريق العامرية للبترول

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية لرئيس مجلس النواب بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الوقوف على حقيقة وأسباب حريق شركة العامرية للبترول في الإسكندرية وهي إحدى شركات تكرير البترول في مجمع الشركات بمنطقة «مرغم» عند الكيلو 21 غرب الإسكندرية، حيث أسفر الحريق الذي اندلع داخل وحدة التقطير يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 عن إصابة 7 من العاملين بالشركة منهم حالة توفيت نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.





وأشار عصام إلى أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة، وهنا العديد من القرائن تشير إلى وجود شبه فساد إداري وإهمال في أعمال الصيانة الخاصة بوحدة التقطير وعدم تقدير حجم المخاطر الناتج عن هذا الإهمال وتعرض حياه العاملين في الشركة للخطر.



