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رياضة

رجعتني لأيامنا الجميلة.. الحضرى يوجه رساله لـ عماد متعب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:56 م
صدى البلد
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منار نور
وجه عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة إلى عماد متعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

ونشر عصام الحضري، صورة له مع عماد متعب، وعلق على الصورة قائلا: "حبيبي يا ملك ال +90 كنت واحشني يا قناص مصر يا متعب الحراس و رجعتني لأيامنا الجميلة ربنا يديم المحبة و يجمعنا دايما في الخير يا رب".

يذكر أن كشف عصام الحضري حارس مرمى الاهلي والمنتخب السابق عن موقفه من العودة للمنتخب عقب قرار اعتزاله منذ عامين بعد اعلان إبراهيموفيتش لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، العودة  لتمثيل منتخب بلاده مجددا، بعد 5 سنوات من اعتزاله اللعب الدولي.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " مفيش حاجة بعيد على ربنا  لاتخافوا ولكن احذروا "


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