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أخبار العالم

ماذا قال رئيس الكنيست ورئيس حزب العمل عن انتخابات إسرائيل 2021؟

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:59 م
ماذا قال رئيس الكنيست
ماذا قال رئيس الكنيست ورئيس حزب العمل عن انتخابات إسرائيل؟
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سمر صالح
قالت رئيس حزب العمل، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، اليوم الثلاثاء، إن هناك فرصة لاستبدال رئيس الحكومة، وأنه لا يوجد سبب لعدم تصديق ذلك.
 
وأضافت ميخائيلي، لصحيفة "سورقيم" الإسرائيلية، "جميعنا يرغب في تغير الحكومة لكننا متخوفين. الآن الفرصة سانحة لذلك".
 
وبدأ مئات الآلاف من الناخبين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 24، وهي الرابعة خلال أقل من عامين.
 
ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع من المواطنين الإسرائيليين حاليا 6,578,084 ناخبا، يقيم خارج البلاد نحو 600 ألف من أصحاب حق الاقتراع.

وفي سياق متصل قال رئيس الكنيست الإسرائيلي، ياريف ليفين، بعد التصويت في مدينة موديعين، إنه "آن الأوان لإنهاء جولات الانتخابية غير المنتهية، وتشكيل حكومة يمين مستقرة".

وبدأ مئات الآلاف من الناخبين الإسرائيليين، اليوم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 24، وهي الرابعة خلال أقل من عامين.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع من المواطنين الإسرائيليين حاليا 6,578,084 ناخبا، يقيم خارج البلاد نحو 600 ألف من أصحاب حق الاقتراع.
 
يشار إلى أن نسبة التصويت العامة بلغت 14.8% حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، وهي أعلى بـ0.3% من نسبة التصويت حتى هذه الساعة في الانتخابات السابقة.
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