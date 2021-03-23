جامعة المنوفية تكرم متوفقي الطب والهندسة والهندسة الإلكترونية والعلوم والزراعة









كرم اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الخمس الأوائل من كليات الطب، الهندسة، الهندسة الإلكترونية، الزراعة، العلوم ضمن بنود البروتوكول المبرم بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعى ويساهم في تمويل المبادرة الجمعية الشرعية الأساسية بالقاهرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وينسق المبادرة علميا الدكتور حسن عليوة وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





أوضح مبارك أن دور حاضنات الفائقين هو مساعدة الطالب المتفوق على الاستمرار في التفوق، وتشجيع الآخرين على التفوق من خلال الحافز المادي المقدم شهريا للطالب المتفوق وقيمته ١٠٠٠ جنيه، إلى جانب توفير رعاية صحية متكاملة، وتشجيع الموضوعات البحثية العلمية الجادة التي تقدم خدمات حقيقية وتمثل قيمة مضافة للعلم وتقدم حلول حقيقة لمشكلات المجتمع المصري، وتشجيع الطالب على التطوع في المجالات المختلفة بشرط استمرار التفوق.





ومن جانبه أشار الباجوري إلي أن المبادرة تسعي إلي ضم طلاب الدراسات العليا الفائقين من كليات الطب، الهندسة، الهندسة الإلكترونية، الزراعة، العلوم من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين تشجيعا للباحثين الفائقين ودعم البحث العلمي لضمان الإستمرار في التميز بما يحقق تنمية وتطوير المجتمع المصري.



