ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأردن: نساند مصر فى قضية سد النهضة وندعم عدم المساس بحقها في مياه النيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:40 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، إن الامن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الامن القومي الأردني، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على أن حل القضية الفلسطينية بالسلام.


وأضاف رئيس وزراء الأردن، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل، نساند جمهورية مصر العربية فى مشكلاتها دون المساس بحقوق الدول المجاورة، مؤكدًا ان الأردن تساند مصر فى قضية سد النهضة وندعم عدم المساس بحقها فى مياه النيل.

و وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الأردنية عمَان، صباح اليوم، وكان في استقباله المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ورئيسة بعثة الشرف، وسفير مصر في الأردن، والسفير الأردني لدي القاهرة.


وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى مقر مجلس الوزراء الأردنى، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، بحضور رئيسى الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين، تمهيدا لبدء أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيسا وزراء مصر والأردن يتفقدان أعمال التطوير بميدان التحرير

عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن في "عمان" مارس المقبل

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات بالإسكندرية

رئيس الوزراء يبحث مع سفير الأردن التحضير لاجتماع اللجنة العليا بين البلدين

رئيس الوزراء يصل العاصمة الأردنية عمّان.. ويستقبلوه بعزف النشيد الوطني

زيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمار.. رئيسا وزراء مصر والأردن يترأسان اللجنة العليا المشتركة

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي مضر.. خبراء يقدمون 4 نصائح ذهبية لتجنب الإرهاق وموعد انتهائه

الحبس 3 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة حصول السايس على مبالغ إضافية من قائدي السيارات

وفاة نجمة صاعدة بعد تعرضها لحادث تصادم أليم.. تفاصيل

دعاء الريح والغبار.. فعل شائع عند هبوب الرياح يجعلك تقع في ذنب عظيم

وزير التعليم يعلن نظام الامتحانات الشهرية القادمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. اليوم

أبكي على من يعانون هناك.. رئيس الوزراء الإثيوبي يعترف بارتكاب مجازر في تيجراي

Advertisements

بعد تحذير السيسي من موجة كورونا الثالثة .. الحكومة قد تلجأ إلي إجراءات جديدة

محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم النزول من المنازل إلا للضرورة

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لنا ماليًا وسياسيًا

قبول استئناف النيابة.. استمرار حبس صاحب عقار فيصل المحترق ٤٥ يوما

بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

من هي نوران خليل صاحبة صورة محمد صلاح من داخل الجيم.. شاهد

شهادة إلكترونية وتلقيح ربع مليون.. الصحة تكشف استعداداتها مواجهة موجة كورونا الثالثة

بعد إجراء فيسبوك الأخير.. 3 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبات أصحاب الحسابات المزيفة

التعليم تفحص وضع المتضررين من نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي .. وتحسم الجدل بقرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء الإثيوبي: لا نرغب في إلحاق الضرر بمصلحة مصر في مياه النيل

وزير التعليم يعلن نظام الامتحانات الشهرية القادمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. اليوم

قميص محمد صلاح يثير الجدل في مران منتخب مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تفاصيل مزاد سيارات جمرك العريش

نشرة الصحة والمرأة.. نصائح مهمة للعناية بالكلى في الصيف.. وأبرز علامات ارتفاع السكر فى الدم

طرح هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 في السعودية.. سعر ومواصفات