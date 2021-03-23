الأردن: نساند مصر فى قضية سد النهضة وندعم عدم المساس بحقها في مياه النيل

قال رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، إن الامن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الامن القومي الأردني، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على أن حل القضية الفلسطينية بالسلام.









وأضاف رئيس وزراء الأردن، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل، نساند جمهورية مصر العربية فى مشكلاتها دون المساس بحقوق الدول المجاورة، مؤكدًا ان الأردن تساند مصر فى قضية سد النهضة وندعم عدم المساس بحقها فى مياه النيل.





و وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الأردنية عمَان، صباح اليوم، وكان في استقباله المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ورئيسة بعثة الشرف، وسفير مصر في الأردن، والسفير الأردني لدي القاهرة.









وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى مقر مجلس الوزراء الأردنى، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، بحضور رئيسى الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين، تمهيدا لبدء أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.



