رئيس وزراء الأردن : الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من أمننا

قال رئيس وزراء الاردن بشر الخصاونة إننا نعتبر أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الامن القومي الاردني ونؤيد موقف مصر في ملف سد النهضة ونساندها في هذا الصدد.





وأضاف أن المباحثات تناولت الآلية الثلاثية بين مصر والاردن والعراق، مشيرا الى اخر اجتماع في الاردن وهناك قمة ثلاثية سيتم عقدها قريبا، لبحث التعاون المشترك والتعاون في مجال الغاز وحرية التجارة وتحديد مجالات تجارية بعينها لتستفيد شعوب الدول الثلاث منها.





ومن جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: اتقدم بالشكر والتقدير علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافه للأردن قائلا: "لم نشعر اننا غادرنا مصر واننا في بلدنا الثاني".



