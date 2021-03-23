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تعليم

التعليم تناقش خطة تدريب مديري مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:16 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمديريات التعليمية بإتخاذ اللازم نحو التوجيه لمدير ادارة التدريب بكل مديرية تعليمية بحضور اجتماع غدا الاربعاء بمقر وزارة التربية والتعليم ، لمناقشة تنفيذ برنامج تفعيل مجتمعات التعلم بالمدارس من خلال تدريب مديري مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية.

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في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة الجادة والمستمرة والاهتمام بالمعلمين بكافة انحاء الجمهورية ، واهتماما من الوزارة بالتنمية المهنية المستدامة لكافة فئات العملية التعليمية 

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة ان تستعين كل مديرية تعليمية بالمتميزين في برنامج المعلمون اولا (منسقين و مدربين) للعمل ضمن اطار ادارة التدريب لتقديم الدعم المهني للمدارس ومجتمعات التعلم ، وكذلك الاستعانة بالكوادر المدربة على السلوكيات المهنية لمتابعة التغير السلوكي واقره على توسع واستدامة مجتمعات التعلم بالمدارس 

كما اكدت وزارة التربية والتعليم على تزويد مكتب نائب وزير التعليم لشئون المعلمين بأسماء المدربين المتميزين في كل مديرية على مستوى الجمهورية ، وكذلك تزويده بإنجازات التدريب على مستوى كل مديرية خلال الفترة السابقة
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