ممثلو المجتمع المدني بميت الخولى يكرمون محافظ دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بمكتبها بديوان عام المحافظة،عددا من ممثلى المجتمع المدني بقرية ميت الخولى التابعة لمركز الزرقا، وذلك بحضور النائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ.





تسلمت "المحافظ" فى مستهل اللقاء درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهودها المبذولة لتقديم الدعم اللازم لجميع المشروعات والمبادرات ، و حرصها على إزالة كافة العقبات لاستكمال إنشاء مجمع خدمات متكامل بالقرية والذى جاء بالمشاركة المجتمعية للمجتمع المدنى، حيث يتكون المبنى من بدروم سيتم استخدامه كجراج لمعدات وسيارات الوحدة المحلية بالقرية و دار مناسبات بالدورين الأرضى والاول علوى و مقر إدارى للوحدة المحلية بالدور الثاني كما من المقرر إنشاء مركز طبى بالدورين الثالث والرابع.





ناقشت "محافظ دمياط" مع نائبى مجلس الشيوخ والمجتمع المدنى، الخطوات التنفيذية للانتهاء من الأعمال النهائية والتجهيزية لمقر الوحدة المحلية بالقرية و إطلاق إشارة البدء لإنشاء المركز الطبى وذلك بالجهود الذاتية وكذا افتتاح دار المناسبات فى أقرب وقت ممكن .





وأكدت على حرص المحافظة بتقديم كافة التيسيرات وسبل الدعم الممكنة للانتهاء من جميع الإجراءات لاستكمال هذا المجمع المتكامل، كما توجهت بالشكر الجزيل إليهم نظرًا لما يقدمونه من مشاركات مجتمعية لدعم الخدمات بالقرية.





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