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توك شو

أحمد موسى يفتح النار على وزير الإعلام: إيه كمية الحقد بتاعتك دي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:32 م
احمد موسى
احمد موسى
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شن الإعلامي أحمد موسى، حملة نقد لاذع ضد وزير الإعلام أسامة هيكل، قائلا : "من ساعة ما جه وحاطط الإعلام في دماغه".

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل يوم يخرج ويسيء للإعلام المصري، و المتنمر أيمن منصور ندا أساء للدولة المصرية، ووزير الدولة للإعلام يحتفي بالمتنمر أيمن منصور ندا ويطالب منه إلقاء محاضرات بالوزارة.

وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أن هيكل ضد الإعلام المصري ويعاديه، مشيرا إلى أنه يعمل خارج سياق الدولة.

وتساءل موسى، :"ماذا يريد وزير الدولة للإعلام من الإعلام المصري"، موجها حديثه لهيكل، قائلا: "إيه كمية الحقد بتاعتك دي، ولديك كمية كبيرة من الحقد تجاه وسائل الإعلام".

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