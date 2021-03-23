وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 31 لصالون الشباب .. تفاصيل

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة 31 من صالون الشباب تحت عنوان "ما يهمني الآن .."، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وذلك بقصر الفنون بساحة الأوبرا المصرية بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، واعضاء لجنة التحكيم ونخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين والإعلاميين.





قالت عبد الدايم إن الفنون بشكل عام تلعب دورا هاما فى بناء الشخصية واستثمار الطاقات بصورة ايجابية الى جانب ترسيخ الهوية الوطنية وتوثيق التراث والحفاظ على الهوية ، وأكدت أن صالون الشباب منذ ميلاده يمثل علامة مضيئة فى ساحة التشكيل المصرى ويتيح الفرصة للواعدين فى هذا المجال للتعبير عن انفسهم وتقديم ابداعاتهم التى تجسد احلامهم وطموحاتهم ، وأثنت على المعروضات التي تضمنها الصالون والمستوى الإبداعي المميز للمشاركين ، وأوضحت أن أهم ما يتميز به الصالون هذا العام هو حالة التفرد والتنوع الجاد والبناء التي تجلت أعماله المعبرة عن روح الشباب وانتماءهم لهويتهم الوطنية والتأكيد على عراقتها فضلًا عن ابراز أهمية الالتزام بالقيم الجمالية والإنسانية الخلاقة والمتنوعة باساليب تحمل من الحداثة والتجدد ما يتوافق مع طبيعة العصر.





ووجهت الشكر للدكتور خالد سرور رئيس القطاع ولفريق العمل القائم على التنظيم والاعداد والتنفيذ وحثتهم على مواصلة الجهد للمساهمة في تنمية الوعى تطوير المجتمع من خلال القوى الناعمة .





من جانبه قال الدكتور خالد سرور ان صالون الشباب من أهم الأحداث الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة سنويًا للتأكيد على أهمية الابداع في تشكيل الذائقة الفنية والوجدانية للمجتمع، وتعكس العديد من الرسائل التنويرية الخلاقة والملهمة والمؤكدة لريادة مصر الحضارية ، وأضاف ان الصالون يضم أعمالًا فنية متميزة نجحت فى التعبير عن قيمة الفن المصري واصالته ، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الدائم وتذليلها كافة العقبات لاقامة هذا الحدث فى ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم .





وقد جاءت جوائز الصالون في دورته الحالية والتي مثلت واقعيًا موسمه لعام ٢٠٢٠ الذي حالت جائحة كورونا دون اقامته بموعده العام الماضي على النحو التالي:

الفنانون الفائزون بجوائز صالون الشباب الدورة 31 لعام 2020...

جوائز الصالون قيمة كل جائزة (١٥ الف جنيه) واسكار الصالون بالإضافة إلى شهادة تقدير..

١- جائزة التصوير وفاز بها أحمد مجدي مناصفة مع سارة أشرف حجازي

٢- جائزة النحت وفازت بها ميسون مصطفى الزربة مناصفة مع شيماء رجب عبد الرؤوف

٣- جائزة الرسم وفازت بها نورهان عصام نور الدين مناصفة مع محمد جمال اسماعيل

٤- جائزة الخزف وفاز بها أحمد محمد الحسيني مناصفة مع راما علاء سمير

٥- جائزة الجرافيك وفازت بها هاجر أحمد سيد مناصفة مع أحمد إبراهيم هلال

٦- جائزة التجهيز في الفراغ وفازت بها ألاء سيد محمد مناصفة مع أمير عبد الغني انور

٧- جائزة الفنون الرقمية وتشمل (تصوير ضوئي، كمبيوتر جرافيك) وفازوا بها ريهام مصطفى درويش مقسمة مع زياد أشرف عبد الجواد و عمر طارق النشوى

٨- جائزة الميديا وتشمل (فيديو آرت ، فنون تفاعلية) وفازت بها زينب محمد حبيب مناصفة مع أمنية محمد سيد وفاطمة الزهراء سامي

ثانيا الجائزة التشجيعية وقيمتها ( ٥ الف جنيه) بالإضافة إلى شهادة تقدير وحصل عليها كل من أميرة حسني عبد الجليل ( خزف) و ياسمين محمد احمد علي ( نحت)

وتم حجب الجائزة الكبرى وقيمتها ٣٠ الف جنيه





يذكر ان الصالون شهد في دورته الحالية مشاركة ما يقرب من 151 فنانًا أبدعوا خلالها 152 عملًا فنيا جسدت شتى مجالات الفن التشكيلى منها فنون التصوير، الجرافيك ، الخزف، الرسم، النحت التجهيز فى الفراغ وفنون الميديا والفنون الرقمية يتنافسون بموجبها على جوائز هذا العام التى تقدر قيمتها بإجمالى 160 ألف جنيه مصرى مقسمه كالتالى، [الجائزة الكبرى قيمتها 30 ألف جنيه، جوائز الصالون مقسمة إلى 8 جوائز قيمة كل منها 15 ألف جنيه، إضافة إلى جائزة تشجيعيه قيمة كلا منها 5 آلاف جنيه] وقد تكونت لجنة التحكيم من الدكتورة سحر ضرغام، الدكتورة مروة زكريا، الدكتورة نيفين فرغلي، الدكتورة ايمان اسامة، عبد الله داويستيشي وعمر الفيومي .