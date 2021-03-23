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برلمان

عضو بالشيوخ :العلاقات المصرية الأردنية شديدة الخصوصية وانعقاد الدورة ال29 تأكيد على متانتها وقوتها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:49 م
النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
أكد النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، مضيفا إنها في منتهى القوة والمتانة على مدى عقود طويلة وتعكس مجالات التعاون والتفاهم المشتركة في مختلف المجالات بين مصر والأردن.


 واشار ابو عايشه خلال تصريحات له اليوم، الى الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي الى الأردن لحضور فعاليات الاجتماع ال29للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.


 وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن ذهاب العديد من الوزراء للأردن ومشاركتهم في الاجتماع يؤكد الحرص المصري التام على تطوير العلاقات مع الأردن في مجالات التجارة والصحة والزراعة والصناعة والنقل والطيران والإسكان وفي شتى المجالات.


 واكد ابو عايشه إن الاردن دولة عربية راسخة كما أن الانتظام في عقد فعاليات اللجنة العليا يؤكد على خصوصية العلاقات بين الدولتين وتطويرها باستمرار، لافتا الى التصريحات التي أدلى بها د. مدبولي فور وصوله الأردن بوجود توجيهات مباشرة لديه من جانب الرئيس السيسي، بإرسال رسالة دعم كامل إلى الأشقاء في الأردن، وتلبية طلبات الجانب الأردني بما يوافق إمكانيات مصر فيما يخص كورونا، قائلا: تصريحات هامة وقوية تعكس التعاون الكامل.
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