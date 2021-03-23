تعليمات القيادة فى العواصف الترابية .. احرص على اتباعها

يتعرض الكثير من الأشخاص عند قيادة السيارة للعاصفة الترابية كما حدث اليوم، ويقع البعض فى حيرة كيفية التصرف لذلك، كشف موقع Kidshealth عن أهم التعليمات عند القيادة فى العواصف الترابية.

تعليمات هامة عند القيادة في العواصف الترابية :

-احذر من السيارات المحيطة او المعطلة علي جانبي الطريق فأنت الآن في حالة طوارئ .

-استخدم الخطوط الموجودة على الأرض كمرشد لك في الطريق .

-شغل أنوار السيارة .

-استخدم الكلاكس على فترات متقاربة.

-اجعل قدمك قريبة من دواسة الفرامل.

-تحكم بالدريكسيون جيدا.

-زد المسافة بينك وبين السيارات امامك وبجوارك قدر المستطاع.

-احذر من الطريق حولك ومن أي شيء يسقط على الطريق مثل اعمدة الانارة والأشجار.

-هدئ السرعة لتجنب أي حدث مفاجئ.

