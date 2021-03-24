طريقة عمل الجمبري المقلي

يعد الجمبرى من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ؛ لذا قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل الجمبرى المقلى..
1-المكونات:
جمبرى مقشر حجم كبير أو وسط
ثوم مهروس
بقدونس مفروم
تحضير التتبيلة
كمون
ربع كوب كبير من عصير الليمون
ملح
زيت
دقيق
جمبرى
طريقةتحضير عمل الجمبرى المقلى:
1- قومى بتحضير التتبيلة الخاصة بالجمبرة، ضعى الثوم مع عصير اليمون ولكمون والبقدونس فى وعاء "غويط" ثم ضيفى لهم الجمبرى والملح.
2- تأكدى من تغطية الجمبرى بالتتبيلة جيدًا ثم ضعيه فى الثلاجة لمدة ساعة ونصف.
3- قومى بإحضار "طاسة" للقلى وسخنيها جيدًا.
وضع الجمبرى فى الدقيق والماء
4- قومى بإخراج الجمبرى من الثلاجة، وضعيه فى الدقيق والملح وقليل من الماء، حتى يصبح الدقيق كالعجين المتماسك بعض الشىء.
5- ضعى الجمبرى فى الزيت ولا تتركيه كثيرًا، وانتظرى حتى يتغير لونه فقط وتحصلى على اللون الذهبى"المحمر".
يقدم الجمبرى مقليا مع سلطة طحينة أو سلطة خضراء