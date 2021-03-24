طريقة عمل الجمبري المقلي

يعد الجمبرى من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ؛ لذا قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل الجمبرى المقلى..









1-المكونات:

جمبرى مقشر حجم كبير أو وسط

ثوم مهروس

بقدونس مفروم

تحضير التتبيلة

كمون

ربع كوب كبير من عصير الليمون

ملح

زيت

دقيق

جمبرى





طريقةتحضير عمل الجمبرى المقلى:

1- قومى بتحضير التتبيلة الخاصة بالجمبرة، ضعى الثوم مع عصير اليمون ولكمون والبقدونس فى وعاء "غويط" ثم ضيفى لهم الجمبرى والملح.

2- تأكدى من تغطية الجمبرى بالتتبيلة جيدًا ثم ضعيه فى الثلاجة لمدة ساعة ونصف.

3- قومى بإحضار "طاسة" للقلى وسخنيها جيدًا.

وضع الجمبرى فى الدقيق والماء

4- قومى بإخراج الجمبرى من الثلاجة، وضعيه فى الدقيق والملح وقليل من الماء، حتى يصبح الدقيق كالعجين المتماسك بعض الشىء.

5- ضعى الجمبرى فى الزيت ولا تتركيه كثيرًا، وانتظرى حتى يتغير لونه فقط وتحصلى على اللون الذهبى"المحمر".