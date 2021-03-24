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مرأة

طريقة عمل الجمبري المقلي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعد الجمبرى من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ؛ لذا قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل الجمبرى المقلى..


1-المكونات:
جمبرى مقشر حجم كبير أو وسط
ثوم مهروس
بقدونس مفروم
تحضير التتبيلة
كمون
ربع كوب كبير من عصير الليمون
ملح
زيت
دقيق
جمبرى

طريقةتحضير عمل الجمبرى المقلى:
1- قومى بتحضير التتبيلة الخاصة بالجمبرة، ضعى الثوم مع عصير اليمون ولكمون والبقدونس فى وعاء "غويط" ثم ضيفى لهم الجمبرى والملح.
2- تأكدى من تغطية الجمبرى بالتتبيلة جيدًا ثم ضعيه فى الثلاجة لمدة ساعة ونصف.
3- قومى بإحضار "طاسة" للقلى وسخنيها جيدًا.
وضع الجمبرى فى الدقيق والماء
4- قومى بإخراج الجمبرى من الثلاجة، وضعيه فى الدقيق والملح وقليل من الماء، حتى يصبح الدقيق كالعجين المتماسك بعض الشىء.
5- ضعى الجمبرى فى الزيت ولا تتركيه كثيرًا، وانتظرى حتى يتغير لونه فقط وتحصلى على اللون الذهبى"المحمر".
يقدم الجمبرى مقليا مع سلطة طحينة أو سلطة خضراء
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