بعد انفصاله عن العائلة المالكة .. الأمير هاري يتسلم عمله الجديد قريبا

بعد تخليه عن منصبه في العائلة المالكة البريطانية وانفصاله عنها للاستقلال بحياته الشخصية، نجح الأمير السابق هاري في الحصول على وظيفة جديدة من المقرر أن يتسلمها قريبا.





ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، من المقرر أن يصبح دوق ساسكس كبير مسؤولي التأثير في شركة التدريب والصحة العقلية "BetterUp" الأمريكية، ويبدو أنه متحمسا للوظيفة الجديدة، حيث قال في بيان: "أنا متحمس حقا لتولي الدور الجديد"، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن واجباته وساعات العمل والمقابل.





وتابع هاري في البيان: "هدفي في الوظيفة الجديدة سيكون رفع الحوارات الحاسمة حول الصحة العقلية، وبناء مجتمعات داعمة وتعزيز بيئة للمحادثات الصادقة".





وتعد هذه هي أحدث خطوة له في وظيفته بعد أن تنحى هو ودوقة ساسكس عن منصبهما من كبار أفراد العائلة المالكة في مارس العام الماضي، ويأتي هذا القرار أيضا بعد إذاعة حلقة هاري وميجان في مقابلة مع أوبرا وينفري في وقت سابق من هذا الشهر.