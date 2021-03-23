بعد انفصاله عن العائلة المالكة .. الأمير هاري يتسلم عمله الجديد قريبا

بعد تخليه عن منصبه في العائلة المالكة البريطانية وانفصاله عنها للاستقلال بحياته الشخصية، نجح الأمير السابق هاري في الحصول على وظيفة جديدة من المقرر أن يتسلمها قريبا.
ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، من المقرر أن يصبح دوق ساسكس كبير مسؤولي التأثير في شركة التدريب والصحة العقلية "BetterUp" الأمريكية، ويبدو أنه متحمسا للوظيفة الجديدة، حيث قال في بيان: "أنا متحمس حقا لتولي الدور الجديد"، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن واجباته وساعات العمل والمقابل.
وتابع هاري في البيان: "هدفي في الوظيفة الجديدة سيكون رفع الحوارات الحاسمة حول الصحة العقلية، وبناء مجتمعات داعمة وتعزيز بيئة للمحادثات الصادقة".
وتعد هذه هي أحدث خطوة له في وظيفته بعد أن تنحى هو ودوقة ساسكس عن منصبهما من كبار أفراد العائلة المالكة في مارس العام الماضي، ويأتي هذا القرار أيضا بعد إذاعة حلقة هاري وميجان في مقابلة مع أوبرا وينفري في وقت سابق من هذا الشهر.
كانت قد أثارت هذه المقابلة الجدل، بعدما قال الزوجان إن أحد أفراد العائلة المالكة لم يذكر اسمه قد سأل عما إذا كان ابنهما آرتشي سيولد ببشرة سمراء، وقال قصر باكنجهام إن هذا الادعاء مثير للقلق وتعهد بالتعامل مع القضية.
ومن جانبه قال أليكسي روبيشو، الرئيس التنفيذي لشركة "BetterUp" لصحيفة وول ستريت جورنال إن الأمير هاري لن يدير الموظفين أو يطلب من الناس تقديم تقارير إليه مباشرة، لكن من المرجح أن يقضي بعض الوقت في مقر الشركة في سان فرانسيسكو.
من المتوقع أن يكون للأمير هاري، بصفته أول مسؤول مؤثر رئيسي للشركة إتخاذ قرارات استراتيجية للمؤسسة وكذلك المساهمات الخيرية، والدعوة للموضوعات المتعلقة بالصحة العقلية، ويعتبر منصب كبير مسؤولي التأثير نادرًا في عالم الشركات التجارية ولكنه أكثر شيوعًا في المنظمات غير الربحية مثل منظمة العفو الدولية.
أما عن نشاط الشركة، فهي تأسست في عام 2013، وتقوم بمهام الإرشاد والتوجيه المهني عبر الهاتف المحمول، ولدى الشركة 2000 مدرب يقدمون خدمات في 49 لغة في 66 دولة .