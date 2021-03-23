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فن

خاص .. رحاب الجمل تعلق على انسحاب مخرج ومؤلف مسلسل ريهام حجاج

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:10 م
صدى البلد
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محمد نحلة
علقت الفنانة رحاب الجمل على الاخبار المنتشرة بإنسحاب مخرج ومؤلف مسلسل كل مانفترق ل"ريهام حجاج"، وقالت في تصريحات ل"صدى البلد" انها متعجبة من انتشار مثل هذه الاخبار، وأكدت انها متواجدة في لبنان لتصوير مسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق.

كما أكدت رحاب ان كواليس العمل قبل ان تسافر بين كل فريق عمل المسلسل رائعة جدا، وقالت انها تراهن على نجاح المسلسل هذا العام، وان محمد امين راضي  كاتب مهم جدا، وكريم العدل مخرج مهذب.

المسلسل يشارك في بطولته: ريهام حجاج،ايتن عامر؛   أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزيز، ، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي وطارق الجنايني.
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