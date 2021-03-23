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مرأة

بالأبيض.. هاندة ارتشيل تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:38 م
هاندة أرتشيل
هاندة أرتشيل
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل بطلة مسلسل "انت اطرق بابي"  صورة جديدة عبر خاصية الأستوري اخاص بها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وأنثوية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترتدي  بدلة باللون الأبيض مكونة من توب هاف ستوميك وكب، وعليه بنطال واسع بنفس اللون وعليهم جاكيت بدة طويلة وواسع بنفس اللون وبأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها.


وقامت  هاندة أرتشيل بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بـ تسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندة ارتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف هاندة أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي لتبرز من إطلالتها.

وولدت هاندة أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، وقد قامت هاندة بدراسة الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وأُختها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

واشتهرت هاندة ارتشيل بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz). وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء.

وانضمت هاندة ارتشيل في عام 2012 إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول، تعتبر من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في إنستجرام في تركيا، وفي مارس 2017 أصبحت هانده ارتشيل سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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