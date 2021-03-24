مدير مستشفى عزل بعين شمس يكشف نسبة الشفاء من كورونا .. ويؤكد: يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. ونسبة التعافي تزيد بين الشباب والسيدات

مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي كورونا:



نسبة الشفاء تخطت حاجز الـ 95%.. و تزيد بين الشباب والسيدات

لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع دخول مصر في الموجة الثالثة









قال الدكتور اسامة اشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا، إن نسب الشفاء بين مصابي كورونا تتخطي حاجز الـ 95%، وذلك بعد خضوعهم للعزل وتقديم بروتوكولات العلاج المعتمدة .





وأكد الدكتور اسامة خلال تصريحاته لصدي البلد ان نسبة الشفاء تزيد في الشباب و في السيدات مشيرا الي الحالات الخطرة في كبار السن لوجود امراض مصاحبة مثل ارتفاع السكر والضغط وامراض القلب والكبد والكلي .





وأضاف الدكتور اسامة، أن هناك زيادة طفيفة فى استقبال أعداد مصابى كورونا، ولكن هذه الزيادة قبل عودة الطلاب إلى الجامعات والمدارس، مؤكدا أن عودة المدارس والجامعات لم يظهر لها تأثير حتى الآن في زيادة أعداد كورونا.





وتابع أن الوضع داخل مستشفيات العزل بجامعة عين شمس الخاصة بكورونا مطمئن، قائلا: "الوضع تحت السيطرة ".





وأكد مدير المستشفى الميداني أن هناك أعراضاً جديدة في الموجة الثانية في 3 أجهزة بالجسم، وهي "الجهاز التنفسي ، أو الهضمي، أو العصبي " منوها بان المستشفي يعالج جميع مرضاه بالمجان دون أي مصاريف علاجية، حيث يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.





وأشار إلى أن المستشفى الميداني يحتوي على 176 سريرا، بينها 11 في وحدة العناية المركزة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، ويستقبل المستشفى الحالات المتوسطة والحالات غير الملائم لها العزل المنزلي.





وشدد مدير المستشفى الميداني على ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة والرشح أو ما يشبه أعراض البرد.





وأشار الدكتور أسامة أشرف الي الأعراض التي يتأكد من خلالها الإصابة بفيروس كورونا وهي كالاتي :





في الجهاز العصبي:



_ صداع

_ الآم العظام و العضلات و المفاصل

_ فقدان حاستي الشم والتذوق





في الجهاز الهضمي:





_ الآم بالبطن

_ قئ مستمر

_ اسهال حاد





في الجهاز التنفسي:





_ نهجان

_ كحه مستمرة نقص الاوكسجين

_ الآم بالصدر



