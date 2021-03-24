حتحوت يكشف بنود لائحة الزمالك الجديدة : خصم 35% من العقود عقوبة توديع البطولات .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك، تعمل على وضع لائحة جديدة للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن اللائحة الجديدة للزمالك، ستتضمن بندًا، يتم بموجبه خصم 35% من عقود اللاعبين، في حالة عدم الفوز بأي بطولة.





وأوضح "حتحوت"، أن لاعبي الفريق الأول سيتم خصم 20% من قيمة عقودهم في حال عدم التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في الموسم الحالي، وخصم 15% في حال عدم تتويجه بالدوري.





وأكد "حتحوت" أن هذه اللائحة الجديدة؛ هدفها تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بضرورة تحقيق الألقاب والمنافسة على البطولات بشكل جَدِّي.