البرازيل تسجل قفزة قياسية في وفيات كورونا

سجلت السلطات الصحية في البرازيل قفزة قياسية في حصيلة الوفيات اليومية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بأكثر من 3 آلاف حالة جديدة.





وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل3251 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الوباء.





وبحسب الوزارة، ارتفعت اصابات كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 82493، ليصل العدد الإجمالي إلى 12130019 حالة.





وشهدت البرازيل خلال الأسابيع الماضية ارتفاع غير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصل إلى 90570 حالة، في 19 مارس الجاري.





فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل إلى 298676 حالة، بعد تسجيل ما يزيد عن 3000 حالة وفاة جديدة.



