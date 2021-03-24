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فن

في ذكرى ميلاد سامية أمين .. تعرف على عائلتها الفنية الشهيرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:11 ص
سامية أمين
سامية أمين
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سعيد فراج
يوافق اليوم الأربعاء 24 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سامية أمين، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1945، ورحلت عن عالمنا في 2 أغسطس 2020، عن عمر يناهز 75 سنة، بعد صراع مع المرض.

ولدت الفنانة سامية أمين فى 24 مارس 1945 بالقاهرة، وهي زوجة الفنان مصطفى الدمرداش شقيق المخرج الراحل نور الدمرداش ووالدة الممثل أحمد الدمرداش، من أبرز أعمالها "الضوء الشارد"، "حضرة المتهم أبي"، "لحظات حرجة"، بدأت التمثيل سنة 1967م واشتهرت بتقديم أدوار المرأة الصعيدية والريفية البسيطة.

سامية أمين، هي زوجة الفنان القدير مصطفى الدمرداش شقيق المخرج الراحل نور الدمرداش ووالدة الممثل الصاعد أحمد الدمرداش، ومن أبرز أعمالها «الضوء الشارد، حضرة المتهم أبي، لحظات حرجة». 

بدأت سامية أمين، التمثيل سنة 1967م في أدوار صعبة كدور الصعيدية أو الفلاحة و برغم صغر الدور إلا أنها تتقنه كأنها من أصل صعيدي فتتقمصه جيدا و أثبتت نفسها حتى وصل عدد الأعمال التي شاركت بها إلى 30 عملا تلفزيونية وهي تعمل حتى الآن.
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