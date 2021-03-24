في ذكرى ميلاد سامية أمين .. تعرف على عائلتها الفنية الشهيرة

يوافق اليوم الأربعاء 24 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سامية أمين، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1945، ورحلت عن عالمنا في 2 أغسطس 2020، عن عمر يناهز 75 سنة ، بعد صراع مع المرض.





ولدت الفنانة سامية أمين فى 24 مارس 1945 بالقاهرة، وهي زوجة الفنان مصطفى الدمرداش شقيق المخرج الراحل نور الدمرداش ووالدة الممثل أحمد الدمرداش، من أبرز أعمالها "الضوء الشارد"، "حضرة المتهم أبي"، "لحظات حرجة"، بدأت التمثيل سنة 1967م واشتهرت بتقديم أدوار المرأة الصعيدية والريفية البسيطة.



