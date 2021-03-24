تربص وعناد غير مفهومين .. أزمة بين الأهلي وحسام البدري بسبب أيمن أشرف

بوادر أزمة نشبت بين مسئولي النادي الأهلي الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب اصطحاب أيمن أشرف مع بعثة المنتخب إلى كينيا أمس.

ولحقت أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي إصابة أثناء تواجده في المنتخب المصري أثناء التدريبات، وغادر على إثرها التدريب، حيث توقع الجميع استبداله بلاعب آخر.





لماذا يغضب الأهلي

يلعب أيمن أشرف في الوقت الحالي ضمن تشكيلة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني كظهير مدافع على الجناح الأيسر، في غياب علي معلول للإصابة بينما يلعب في عُمق الدفاع ياسر إبراهيم بدلا منه.





ويعيش أيمن أشرف مع النادي الأهلي حالة من التألق، إذ يعتبر من أهم لاعبي الأهلي في الوقت الحالي وليس له بديل بنفس الكفاءة سواء في مركز المدافع أو الظهير الأيسر.





ويخشى مسؤولو الأهلي من تفاقم إصابة أيمن أشرف خاصة في ظل بدائل له في منتخب مصر ومنهم أحمد فتوح وعبدالله جمعة وأحمد أيمن منصور، بينما تنتظر الأهلي مواجهة صعبة أمام المريخ السوداني في الخرطوم.





هجوم قناة الأهلي على حسام البدري

قناة الأهلي شنت هجوما على البدري من خلال الإعلامي أحمد سمير مقدم برنامج السادسة، حيث قال إن هناك علامات استفهام كثيرة حول إصرار البدري على سفر أيمن أشرف مع بعثة منتخب مصر.





وتساءل سمير : لماذا التربص والعناد غير المفهوم أو المبرر، الجميع يعلم أن هناك أزمة في الجانب الأيسر للنادي الأهلي بسبب إصابة علي معلول وكذلك محمود وحيد، وأيمن أشرف هو الخيار الوحيد أمام موسيماني.





وأوضح أن الأهلي لديه مباراة هامة ومصيرية أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، وقال إن الجهاز الفني للمنتخب أصر على تواجد اللاعب على الرغم من إخطار حسام البدري بأن اللاعب مصاب.





واتهم أحمد سمير، حسام البدري بمحاولة تعطيل الأهلي في بطولة أفريقيا قائلا: "هناك شكوك حول وجود نية لعرقلة مسيرة الأهلي".





هل يشارك أيمن أشرف ضد كينيا

تبدو مشاركة أيمن أشرف ضد كينيا غير منطقية سواء في مركز المدافع أو على الظهير الأيسر مع وجود بدائل متاحة وقوية.





وفي مركز قلب الدفاع اصطحب البدري كل من أحمد حجازي ومحمود الونش وكلاهما قد يلعبان كأساسيان، بالغضافة إلى علي جبر وياسر إبراهيم كبديلين متاحين.





وعلى الجناح الأيسر استدعى البدري كل من أحمد أبو الفتوح، وأحمد ايمن منصور، وعبدالله جمعة، وقد يلعب أساسياً أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك.





واعتمد حسام البدري على أيمن أشرف خلال اللقاءات السابقة في مركز الظهير الأيسر ولم يكن يشركه كلاعب قلب دفاع.