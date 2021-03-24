ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تربص وعناد غير مفهومين .. أزمة بين الأهلي وحسام البدري بسبب أيمن أشرف

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:37 ص
حسام البدري
حسام البدري
Advertisements
أحمد سالم
بوادر أزمة نشبت بين مسئولي النادي الأهلي الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب اصطحاب أيمن أشرف مع بعثة المنتخب إلى كينيا أمس.
ولحقت أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي إصابة أثناء تواجده في المنتخب المصري أثناء التدريبات، وغادر على إثرها التدريب، حيث توقع الجميع استبداله بلاعب آخر.

لماذا يغضب الأهلي 
يلعب أيمن أشرف في الوقت الحالي ضمن تشكيلة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني كظهير مدافع على الجناح الأيسر، في غياب علي معلول للإصابة بينما يلعب في عُمق الدفاع ياسر إبراهيم بدلا منه.

ويعيش أيمن أشرف مع النادي الأهلي حالة من التألق، إذ يعتبر من أهم لاعبي الأهلي في الوقت الحالي وليس له بديل بنفس الكفاءة سواء في مركز المدافع أو الظهير الأيسر.

ويخشى مسؤولو الأهلي من تفاقم إصابة أيمن أشرف خاصة في ظل بدائل له في منتخب مصر ومنهم أحمد فتوح وعبدالله جمعة وأحمد أيمن منصور، بينما تنتظر الأهلي مواجهة صعبة أمام المريخ السوداني في الخرطوم.

هجوم قناة الأهلي على حسام البدري 
قناة الأهلي شنت هجوما على البدري من خلال الإعلامي أحمد سمير مقدم برنامج السادسة، حيث قال إن هناك علامات استفهام كثيرة حول إصرار البدري على سفر أيمن أشرف مع بعثة منتخب مصر.

وتساءل سمير : لماذا التربص والعناد غير المفهوم أو المبرر، الجميع يعلم أن هناك أزمة في الجانب الأيسر للنادي الأهلي بسبب إصابة علي معلول وكذلك محمود وحيد، وأيمن أشرف هو الخيار الوحيد أمام موسيماني.

وأوضح أن الأهلي لديه مباراة هامة ومصيرية أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، وقال إن الجهاز الفني للمنتخب أصر على تواجد اللاعب على الرغم من إخطار حسام البدري بأن اللاعب مصاب. 

واتهم أحمد سمير، حسام البدري بمحاولة تعطيل الأهلي في بطولة أفريقيا قائلا: "هناك شكوك حول وجود نية لعرقلة مسيرة الأهلي".

هل يشارك أيمن أشرف ضد كينيا 
تبدو مشاركة أيمن أشرف ضد كينيا غير منطقية سواء في مركز المدافع أو على الظهير الأيسر مع وجود بدائل متاحة وقوية.

وفي مركز قلب الدفاع اصطحب البدري كل من أحمد حجازي ومحمود الونش وكلاهما قد يلعبان كأساسيان، بالغضافة إلى علي جبر وياسر إبراهيم كبديلين متاحين.

وعلى الجناح الأيسر استدعى البدري كل من أحمد أبو الفتوح، وأحمد ايمن منصور، وعبدالله جمعة، وقد يلعب أساسياً أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك.

واعتمد حسام البدري على أيمن أشرف خلال اللقاءات السابقة في مركز الظهير الأيسر ولم يكن يشركه كلاعب قلب دفاع.  
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير تحكيمي: قرار إلغاء هدف الأهلي صحيح 100%

الأهلى وبايرن ميونخ .. الحزن يكسو وجه على معلول بعد خروجه مصابا

موسيمانى يثير الجدل قبل دقائق من مواجهة الأهلى وبالميراس البرازيلي

عقب تتويجه بالبرونزية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة الأهلي

نسيان الخلافات.. وليد صلاح يوجه رسالة لـ البدري بشأن قائمة المنتخب

على رأسهم عبد الله السعيد .. حسام البدري يطيح بـ 6 نجوم من منتخب مصر

ترشيحاتنا

ندمانة وهشيل 3 سنتيمتر.. نهاية مأساوية لفتاة حقنت شفايفها بالفيلر.. فيديو

ضحاياه أعلى من كورونا.. مستشار الرئيس يعلن مرضا خطيرا .. فيديو

مهاجم أتلتيكو مدريد يسقط مغشيا عليه في تدريبات الفريق.. فيديو

حكم لبس الشورت تحت ملابس الإحرام .. وهل عليه كفارة .. الإفتاء ترد .. فيديو

السجن 3 سنين وغرامة 20 ألف جنيه للمتحرش بفتاة المترو

محامي فتاة ميت غمر عن البراءة : الحُكم صدمة كبيرة لنا وللفتاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور