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أخبار العالم

لوجود عيوب .. هونج كونج وماكاو تعلقان التطعيم بلقاح فايزر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:00 ص
هونج كونج وماكاو
هونج كونج وماكاو تعلقان التطعيم بلقاح فايزر
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في كل من هونج كونج وماكاو، اليوم الأربعاء، تعليق عمليات التطعيم الجارية عبر لقاح "فايزر-بايونتيك" بعدما أبلغتهما الشركة الموزعة للقاح بوجود عيوب في دفعة من القوارير التي تحتوي على جرعات اللّقاح.

وقالت حكومة ماكاو في بيان إنه "يجب تعليق عمليات التلقيح بالمنتجات المعنية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وذكرت حكومة هونج كونج في بيان أنه"بداعي الحيطة.. يجب تعليق عملية التطعيم الحالية خلال فترة التحقيق".

وقررت المدينتان الصينيتان اللتان تتمتعان بحكم ذاتي تعليق حملة التطعيم بعدما أبلغتهم "فوسون"، الشركة الدوائية الصينية المسؤولة عن توزيع هذا اللّقاح في الصين، بأن دفعة الجرعات ذات الرقم 210102 تعاني من عيب في التغليف.

ولم تكشف السلطات في هونج كونج وماكاو طبيعة العيوب الموجودة بهذه القوارير، لكنها أكّدت أنها لا تشكل أيّ خطر على صعيد الأمن الصحي.

وأكد سكان هونج كونج أن المواعيد التي كانت محددة لهم لتلقي لقاح فايزر ألغيت، وأن بعض مراكز التطعيم أغلقت أبوابها.
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