العثور على جثة مجهولة ملقاة بمياه ترعة الإسماعيلية في الخانكة

أمرت نيابة الخانكة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مجهولة الهوية عثر عليها الأهالي بترعة الإسماعيلية بمنطقة أبوزعبل، لمعرفة هويتها والتصريح بدفن عقب ذلك.

كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة ، وسرعة كشف غموض الحادث والاستعلام عن هوية المتوفى.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بعثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية لشخص ملقاه بترعة الإسماعيلية.





جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.





من ناحية اخرى شهدت منطقة عزبة نجيب التابعة لمدينة بنها واقعة مصرع عامل إثر وقوع كمية كبيرة من الرمال عليه أثناء وجوده داخل حفرة عمقها 2.5 متر خلال تنفيذ مشروع للصرف الصحي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بمصرع عامل يدعى "م. ع."، يبلغ من 25 سنة أثناء عمله بمشروع الصرف الصحي في منطقة عزبة نجيب التابعة لمدينة بنها.





وكشفت التحريات أن المجني عليه لقي مصرعه إثر وقوع كمية كبيرة من الرمال عليه أثناء وجوده داخل حفرة بعمق 2.5 متر، خلال تنفيذ مشروع الصرف الصحي ما أدى إلى دفنه تحت الرمال ووفاته على الفور وتم تحيرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





من ناحية كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالقليوبية في واقعة العثور على جثة تاجر سوري الجنسية مشنوقا أسفل عمارة تحت الإنشاء بمنطقة الفلل في مدينة بنها أن المتوفي أقدم على الانتحار بسبب وجود مديونيات مالية عليه.





وأثبتت تحريات المباحث أن المتوفي كان متغيبا منذ عدة أيام، وحرر أهله محضرا بتغيبه، ويجري حاليا فحص جميع كاميرات المراقبة بالمنطقة بعد أن تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



