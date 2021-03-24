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رياضة

غضب زمالكاوي من محمد منير.. اعرف السبب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:30 ص
محمد منير
محمد منير
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إسراء أشرف
أثار الكينج محمد منير، الجدل في الساعات الماضية، بعدما أعترف أنه لم يعد حاليًا مشجعًا لنادي الزمالك، والآن يحب لاعبي فريق الأهلي.

وتسبب تصريح محمد منير، في إثارة غضب جماهير نادي الزمالك، حيث شنت هجوما شرسا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال منير ، في تصريحات خلال مقابلته في برنامج "صاحبة السعادة": " كنت زملكاوي بس دلوقتي بحب لاعيبة الأهلي".

وأضاف: "أنا من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ، لكن وقت مباراة الأهلي والبافاري كنت بشجع الأهلي، وطالبت جميع المصريين بتشجيعه في كأس العالم للأندية من خلال تغريدة عبر تويتر".

وكان من المعروف، أن محمد منير من أكبر مشجعي نادي الزمالك.
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