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رياضة

حسام البدرى يحسم مصير مشاركة منتخب مصر في كأس العرب للمنتخبات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:44 ص
الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير مشاركة منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري ضمن منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات.


كان الاتحاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صادق الجمعة الماضي على بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021، التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل، في قطر.


وقال المصدر ذاته إن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة سوف تعقد جلسة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري من أجل حسم مصير مشاركة المنتخب الأول فى كأس العرب للمنتخبات.


وأضاف: "البدرى ومعاونوه سوف يدرسون ملف المشاركة فى بطولة كأس العرب للمنتخبات ومراجعة الارتباطات الخاصة بالفراعنة الكبار خلال الفترة الزمنية المقرر إقامة مباريات البطولة وقتذاك".


ويستعرض "صدى البلد" أبرز 5 معلومات عن بطولة كأس العرب للمنتخبات:
1- تقام بطولة كأس العرب للمنتخبات بمشاركة  22 منتخبا، وهي: "قطر "البلد المستضيف" - مصر - السعودية - المغرب - الجزائر - تونس - لبنان-  الصومال - جيبوتي -  الكويت - العراق - ليبيا - موريتانيا - جزر القمر - الأردن - عمان - فلسطين - السودان - اليمن - الإمارات - سوريا - البحرين".


2- تجرى  قرعة البطولة في شهر أبريل المقبل.


3- تقام بطولة كأس العرب في الفترة من 1 ديسمبر من العام الجاري حتى يوم 18 من العام ذاته.


4- صادق الفيفا على إقامة كأس العرب، من أجل الوقوف على جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022، حيث ستقام البطولة على ملاعب المونديال.


5- تتأهل 10 منتخبات مباشرة إلى الأدوار النهائية وفقا لتصنيف الفيفا في شهر أبريل، بينما سيلعب 12 منتخبا أدوارا تمهيدية، يتأهل من بينها 6 منتخبات، ثم يتم توزيع 16 منتخبا إلى 4 مجموعات يتأهل منهم أول وثاني ومجموعة إلى الدور ربع النهائي.
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