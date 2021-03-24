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منوعات

فيل يهاجم طفلة ووالدها بعد اقتحامهما بيته.. شاهد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:20 م
صدى البلد
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مريم صليب
اقتحم رجل وطفلته حظيرة الفيل في حديقة حيوان سان دييجو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن رد فعل الفيل كان عنيفا للغاية عقب اقتحامهما بيته في الحديقة.
 

وفقا لما ورد في صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رجلا وابنته أرادوا التقاط صورة سيلفي مع الفيل للذكرى، وانتهزوا فرصة انشغال الفيل في تناول الطعام بعيدا عنهم وقاموا باقتحام حظيرته.


وحسب تقرير الشرطة، فإن الأب البالغ من العمر 25 عاما، أراد أن يسجل تلك اللحظة مع ابنته، ولكن الأمر كاد أن يتحول لكارثة بعد أن هاجمهم الفيل بين اللحظة والأخرى ونجوا بأعجوبة.
 

هرع الأب واحتضن ابنته بين ذراعيه وألقاها خارج السياج الخاص بحظيرة الفيل وقفز إليها بسرعة، لاذ بالفرار قبل أن يقترب منه الفيل ويقتل كلا منهما.
 
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