التنمية المحلية لصدى البلد : مصير موائد الرحمن والخيم الرمضانية لم يحدد بعد

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية،ومساعد وزير التنمية المحلية،إنه مازال لم يصدر بعد قرار بشأن تحديد مصير إقامة موائد الرحمن او الخيم الرمضانية خلال شهر رمضان الكريم ،موضحا انه مع وجود ازمة جائحة كورونا ونحن علي اعتاب الموجة الثالثة لها ،فان من يقرر اقامة الموائد خلال الشهر الكريم هي اللجنة العليا لادارة ازمة كورونا لأنها هي المنوط بها اتخاذ القرارات الخاصة بالتجمعات الشعبية للمحافظة علي الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس.





وعما اذا كان هناك مواعيد خاصة لغلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والكافيهات ،اوضح في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، انه حتى الان لم يتم اقرار مواعيد خاصة بغلق وفتح المحال خلال شهر رمضان .





وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، قد أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية .





-تطبيق القرار إعتبارًا من أول ديسمبر 2020 .

- المواعيد الجديدة ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق.

- المواعيد الجديدة ستساعد في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

-التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة .

مزايا القرار توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة.

-إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة.

- مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا)و 10 مساءً (شتاءً) .

- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).

- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.

- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا .

- استمرار خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .

- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية.

- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



