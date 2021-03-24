فى ذكرى وفاة حسين كمال .. حادث اعتداء تسبب بتعطيل فيلم "أيام في الحلال"

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وتعرض المخرج الراحل الى حادث كبير خلال فترة تصويره فيلم أيام فى الحلال والذى قامت ببطولته الفنانة نبيلة عبيد ومحمود ياسين ورجاء الجداوى ومصطفى فهمى؛ فبعدما أنهى المخرج الراحل تصوير عدد من المشاهد فى القاهرة ، كان يستعد للسفر الى لندن لتصوير عدد من المشاهد خارجية هناك ، الا انه تعرض الى حادث اعتداء دخل على اثره العناية المركزة .





جاء الحادث بعدما ضربه الاشخاص بآلة حادة فى منطقة الراس ، حيث تقدم المخرج الراحل ببلاغ ضد أحد الاشخاص يتهمه فيه بالاستيلاء على قطعة أرض تمتلكها ، وبعد صدور الحكم ، قام هذا الشخص بالاعتداء عليه كنوع من الانتقام .

تحل اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة المخرج الكبير حسين كمال ، والذى يعد واحدًا من أهم المخرجين حيث قدم عددا كبيرا الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية الذى تظل خالدة حتى يومنا هذامن أبرزها "شيء من الخوف.. احنا بتوع الاتوبيس.. نحن لا نزرع الشوك"، ومسرحية ريا وسكينة" .