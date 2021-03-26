ارتفاع عداد مصابى حادث تصادم قطاري طهطا إلى 67









ارتفع اعداد مُصابي حادث تصادم قطارين مكيفيين وخروج ثلاث عربات عن القضبان بمحطة السكه الحديد بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، إلى 67 مُصاب.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين قطارين مكيفيين بالصوامعة غرب دائرة المركز، ووجود ضحايا ومصابين.





كما تلقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منذ دقائق إشارة باصطدام قطارين في قرية بنهو في طهطا، وأنه أمر بتحرك الإسعاف لمكان الحادث وكذلك باقي الأجهزة المعنية، وأنه غير متوفر أية معلومات حتى الوقت الحالي.