إهداء لخط الدفاع الأول ضد كورونا.. المغربية يسرا جنكل تطرح أغنية شكرا

طرحت الفنانة المغربية يسرا جنكل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "شكرا"، من كلمات زكريا حداني ، ألحان ردوان ديري و توزيع يونس جعفاوي.





وتعود فكرة العمل للفنانة يسرا جنكل،حيث عبرت من خلاله عن عميق تقديرها وامتنانها للدور الرائع والبطولي الذي قام به جنود الصف الأول، في مواجهتهم المباشرة والمستمرة مع فيروس كورونا المستجد الذي أصاب كل بلدان العالم.





والفنانة يسرا، تعلمت الموسيقى بشكل أكاديمي، وتشق مسارها الفني بخطى ثابتة، حيث كانت أولى خطواتها في هذا المجال سنة 2018، و من إصداراتها السابقة أغنية "GPS" ، كما أنه و بالموازاة مع الفن فهي تدرس الطب تخصص علاج النطق.





جدير بالذكر أن يسرا جنكل، تحضر في الوقت الحالي للعديد من الأعمال و المشاريع الفنية المنتظر إصدارها قريبا.



