ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إهداء لخط الدفاع الأول ضد كورونا.. المغربية يسرا جنكل تطرح أغنية شكرا

السبت 27/مارس/2021 - 11:45 ص
يسرا جنكل
يسرا جنكل
Advertisements
سعيد فراج
طرحت الفنانة المغربية يسرا جنكل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "شكرا"، من كلمات زكريا حداني ، ألحان ردوان ديري و توزيع  يونس جعفاوي. 

وتعود فكرة العمل للفنانة يسرا جنكل،حيث عبرت من خلاله عن عميق تقديرها وامتنانها للدور الرائع والبطولي الذي قام به جنود الصف الأول، في مواجهتهم المباشرة والمستمرة مع فيروس كورونا المستجد الذي أصاب كل بلدان العالم.

والفنانة يسرا، تعلمت الموسيقى بشكل أكاديمي، وتشق مسارها الفني بخطى ثابتة، حيث كانت أولى خطواتها في هذا المجال سنة 2018، و من إصداراتها السابقة أغنية "GPS" ، كما أنه و بالموازاة مع الفن فهي تدرس الطب تخصص علاج النطق.

جدير بالذكر أن يسرا جنكل، تحضر في الوقت الحالي للعديد من الأعمال و المشاريع الفنية  المنتظر إصدارها قريبا.

يسرا جنكل يسرا جنكل
يسرا جنكل يسرا جنكل
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتهاء الأوفر برايس.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر

تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة والنيابات يوم 7 أبريل.. تعرف على الماركات والشروط

اختبارات القوة.. بي إم دبليو تستعرض إمكانيات M2 بحلبة نوربورغرينغ