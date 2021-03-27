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حوادث

ضبط ٢ طن " لحوم ودواجن و برجر" فاسدة قبل ترويجها بالقاهرة

السبت 27/مارس/2021 - 12:03 م
صدى البلد
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محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٢ طن مقطعات لحوم ودواجن و برجر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة .

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة  تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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