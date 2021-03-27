الصحة: 11 حالة من مصابى حادث قطارى سوهاج حتى تخضع لعمليات جراحية الآن

قال الدكتور محسن طه ، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزراة الصحة ، إن بتوجيهات من القيادة السياسية ووزيرة الصحة بتوجه جميع قيادات الوزارة ، لانعقاد اجتماع بغرفة الطوارئ الخاصة بالوزارة فور حدوث حادث القطارين بسوهاج ، بالإضافة إلى رفع درجات الاستعداد بالمستشفيات في سوهاج وأسيوط وقنا ، لاستقبال حالات الإصابة الواقعة من الحادث ، وحالات الوفيات أيضًا .
وأضاف " محسن
طه " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على
فضائية " الحياة " ، أن عملنا على الاستعداد والتأكيد توافر الأدوية
وكافة المستلزمات الطبية في المستشفيات ، والطوارئ ، لمواجهة أي أعداد من حالات
الإصابة بهذا الحادث .
وتابع رئيس قطاع
الطب العلاجي بوزراة الصحة ، أن الوزارة عملت أيضًا على توفير أكياس دم وبلازما ،
حيث تم دفع حوالي 3000 كيس دم وبلازما بالإضافة إلى وجود 3400 كيس بالفعل داخل
المستشفيات في سوهاج .
وأكمل " طه
" ، أن تم توجيه فرق من الأطقم الطبية المتخصصة إلى مستشفيات سوهاج أيضًا ،
للمساعدة والتعامل مع حالات الإصابة ، مشيرًا إلى أن هناك حالة خضعت لبعض
العمليات في المستشفى سوهاج التعليمي ، بالإضافة إلى الحالات التي تم توجيها إلى معهد
ناصر لإتمام عمليات جراحية ، بسبب الكسور
الناتج عن الحادث ، والإصابات المختلفة ، والنزيف الداخلي ، معقبًا : " مختلف
الأعمار كانت داخل هذا القطار" .
وأكد، أن بالفعل
تم استلام كافة الجثامين التي كانت في المستشفى ، من قبل الأهالي ، وإتمام تصريحات
الدفن على وجه السرعة ، مشيرًا إلى أن هناك جُثمان واحد لم يتم استلامه ، نظرًا
لعدم ملامح الجثمان ، وقمنا بإجراء تحليل DNA ، للتعرف على هذه
الحالة .