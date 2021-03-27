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الصحة: 11 حالة من مصابى حادث قطارى سوهاج حتى تخضع لعمليات جراحية الآن

السبت 27/مارس/2021 - 08:09 م
حادث قطارين سوهاج
حادث قطارين سوهاج
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ندى رأفت

قال الدكتور محسن طه ، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزراة الصحة ، إن بتوجيهات من القيادة السياسية ووزيرة الصحة بتوجه جميع قيادات الوزارة ، لانعقاد اجتماع بغرفة الطوارئ الخاصة بالوزارة فور حدوث حادث القطارين بسوهاج ، بالإضافة إلى رفع درجات الاستعداد بالمستشفيات في سوهاج وأسيوط وقنا ، لاستقبال حالات الإصابة الواقعة من الحادث ، وحالات الوفيات أيضًا .

وأضاف " محسن طه " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن عملنا على الاستعداد والتأكيد توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية في المستشفيات ، والطوارئ ، لمواجهة أي أعداد من حالات الإصابة بهذا الحادث .

وتابع رئيس قطاع الطب العلاجي بوزراة الصحة ، أن  الوزارة عملت أيضًا على توفير أكياس دم وبلازما ، حيث تم دفع حوالي 3000 كيس دم وبلازما بالإضافة إلى وجود 3400 كيس بالفعل داخل المستشفيات في سوهاج .

وأكمل " طه " ، أن تم توجيه فرق من الأطقم الطبية المتخصصة إلى مستشفيات سوهاج أيضًا ، للمساعدة والتعامل مع حالات الإصابة ، مشيرًا إلى أن هناك حالة خضعت لبعض العمليات في المستشفى سوهاج التعليمي ، بالإضافة إلى الحالات التي تم توجيها إلى معهد ناصر  لإتمام عمليات جراحية ، بسبب الكسور الناتج عن الحادث ، والإصابات المختلفة ، والنزيف الداخلي ، معقبًا : " مختلف الأعمار كانت داخل هذا القطار" .

وأكد، أن بالفعل تم استلام كافة الجثامين التي كانت في المستشفى ، من قبل الأهالي ، وإتمام تصريحات الدفن على وجه السرعة ، مشيرًا إلى أن هناك جُثمان واحد لم يتم استلامه ، نظرًا لعدم ملامح الجثمان ، وقمنا بإجراء تحليل DNA ، للتعرف على هذه الحالة .

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