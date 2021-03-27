زاهي حواس يرد على مروجي شائعة تسبب لعنة الفراعنة في الحوادث الحالية .. فيديو

قال زاهى حواس ، عالم الآثار، إن لعنة الفراعنة تظهر عندما يصيبهم غضب، متابعًا "إزاى يغضبوا وهما فى طريقهم لمتحف حضارة عملاق ضخم وسيتم تكريمهم فيها وجعلهم فى مكانة ومرتبة أرقى وأعظم".





تابع "زاهى حواس "، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "آخر النهار" مع الإعلامى "محمد الباز"، أنه لا يوجد ما يسمى بـ"لعنة الفراعنة" ، مشيرًا إلى أن مصطلح "لعنة الفراعنة" جاء قديما عندما تظل المقبرة مغلقة لقرابة الـ 3000 سنة وتفرز المومياء جراثيم غير مرئية تقوم بقرص الإنسان حتى الموت، بناء على ذلك قام علماء الآثار قديما بإطلاق هذا المصطلح .

أضاف "زاهى حواس"، أنه يجب فتح المقبرة ساعتين قبل دخولها حتى تتمكن الجراثيم من الخروج، منوهًا إلى أن الحوادث التى تحدث الآن فى مصر قضاء وقدر، وليس لها علاقة بلعنة الفراعنة ولا مومياء ولا يجب قول ذلك لأنه لا يوجد ما يسمى بلعنة الفراعنة أو المومياوات.

أشار "حواس"، إلى أن هناك بعض الناس تحب اللجوء للخرافات والغيبيات وتصدقها، معقبًا أن كل هذه الخرافات ليس لها أساس من الصحة.