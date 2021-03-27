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رياضة

منتخب اسبانيا يتعرض لواقعة غريبة قبل مباراة جورجيا في تصفيات كأس العالم

السبت 27/مارس/2021 - 10:15 م
اسبانيا
اسبانيا
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شهد مران منتخب إسبانيا الأخير، قبل مواجهة نظيره منتخب جورجيا، واقعة غريبة على الملاعب الأوروبية، قبل اللقاء الذى سيقام فى السادسة مساء غد الأحد، على ملعب "بوريس بايشادزي دناموز آرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

تفاجأ لاعبو منتخب اسبانيا أثناء التدريب الأخير قبل مواجهة جورجيا بالعاصمة تبيلسي، انقطاع التيار الكهربائي، ليغادر لاعبو منتخب الإسباني المران فى الملعب الذي سيستضيف المباراة غدا، متوجهين إلى غرفة الملابس، حتى يعود التيار الكهربائي مرة أخرى.

وقال سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني تعقيبا على انقطاع الكهرباء، "حسنًا، لقد شاهدت أشياء كثيرة.. لكن انقطاع الكهرباء أثناء التدريبات هو أمر تاريخي، لا يمكننا القيام بأي شيء فى هذه الحالة لنذهب إلى غرفة الملابس".

وكان المنتخب الإسباني افتتح مشواره فى التصفيات الأوروبية بالتعادل أمام اليونان بنتيجة 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليتساوي مع الأخير في وصافة الترتيب، خلفًا للسويد المتصدر برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على جورجيا بهدف.
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