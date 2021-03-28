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أسعار الذهب اليوم الأحد 28 - 3 -2021

الأحد 28/مارس/2021 - 08:28 ص
صدى البلد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد  28-3-2021.

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 874 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 764 جنيها.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى 655 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6118 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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