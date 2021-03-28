أسامة ربيع: انضمام قاطرة هولندية جديدة اليوم لحل أزمة السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،إن هناك تعاون دولى كبير من أجل حل أزمة السفينة الجانحة بالقناة، لافتا إلى أننا قمنا بتشغيل الكراكات والقاطرات وكل منها بسيناريو مختلف .





وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن اليوم هناك قاطرة هولندية جديدة ستنضم للعمل في السادسة مساءً .





وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه يتم الاستعانة بخبرات دولية لحل أزمة السفينة،موضحًا أن شركة الإنقاذ التى تتابع معنا هولندية ، كما أن عمليات التكريك مع الشد للسفينة بدأ يعمل على تحرك السفينة بشكل بسيط وبطيء ولكنه أمر إيجابى .





وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أننا نستغل المد والجزر والتيار وأو أى شئ يمكن استغلاله لنجاح العملية فى أقل وقت.







