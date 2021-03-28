تنظيف وتعقيم مدارس القاهرة استعدادًا لامتحانات مارس.. صور

تشهد مدارس محافظة القاهرة ، عمليات تعقيم و تنظيم و تطهير استعدادًا لانطلاق امتحانات شهر مارس.

حيث تنطلق غداً الاثنين الموافق 29 مارس 2021، امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس الدارسين بالصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

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امتحانات المرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يعقد اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١، بينما يعقد اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١، ويعقد اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١





امتحانات المرحلة الإعدادية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيعقد اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١ ، بينما سيعقد اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١



