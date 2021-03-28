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محافظات

بيطري قنا يناظر ويعالج ٥٣٠ رأس ماشية خلال قافلة بيطرية موسعة بقرية الزوايدة

الأحد 28/مارس/2021 - 08:35 م
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
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يوسف رجب

نظمت مديرية الطب البيطري بـقنا، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، قافلة بيطرية موسعة، بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في القوافل البيطرية بهدف تحسين وإنماء الثروة الحيوانية و الداجنة.


وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن القافلة ناظرت و قدمت الرعاية البيطرية لـ ٥٣٠ رأس ماشية بالمجان، عبر فريق عالي الكفاءة من كلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادي ومديرية الطب البيطري بقنا لتقديم كافة الخدمات البيطرية اللازمة.


و تابع محافظ قنا، مع حرص القافلة لتقديم جرعات مكثفة من التوعية والإرشاد بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة والأمراض التي تنتقل بين الإنسان والحيوانات، وكذا طرق الحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية.


و أوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، بأن القافلة شملت تقديم الخدمات البيطرية فى تخصصات "الجراحة - الباطنة - السونار"، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في تنظيم القوافل البيطرية بالتنسيق مع كلية الطب البيطرى لخدمة صغار المربيين بالقرى الأكثر احتياجا داخل المحافظة.


و أضاف إبراهيم، بأن الحالات المرضية تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي.


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بيطري قنا يناظر ويعالج ٥٣٠ رأس ماشية خلال قافلة بيطرية موسعة بقرية الزوايدة
بيطري قنا يناظر ويعالج ٥٣٠ رأس ماشية خلال قافلة بيطرية موسعة بقرية الزوايدة
بيطري قنا يناظر ويعالج ٥٣٠ رأس ماشية خلال قافلة بيطرية موسعة بقرية الزوايدة
بيطري قنا يناظر ويعالج ٥٣٠ رأس ماشية خلال قافلة بيطرية موسعة بقرية الزوايدة
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