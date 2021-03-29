عبد الحفيظ: ديانج ينتظم في مران الأهلي غدا استعدادًا لمباراة المريخ

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي، سيصل في الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام بالكاميرون في 2021.





وأضاف عبدالحفيظ أن ديانج سيتواجد غدا في مران الفريق؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني.





وكان عبدالحفيظ قد أعلن أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق بالبعثة في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.





وتتوجه بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمباراة المريخ المحدد لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.