النجم العالمى جيمى جان يدعم اطفال مستشفي شفاء الاورمان بالأقصر .. صور

زار النجم العالمى جيمي جان لويس ، مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال بالأقصر لدعم مرضي السرطان من الأطفال.





واستقبل المرضي وأسرهم النجم الافريقي الأصل والأمريكي الجنسية ، بحفاوة بالغة والتقطوا معه صورا تذكارية .





وكان فى استقبال لويس، الدكتور هانى حسين مدير مستشفي شفاء الاورمان وقيادات المستشفي.





وتفقد لويس الذى اشتهر بأداء دور " الهايتى" فى مسلسل هيروز الشهير اقسام المستشفي المختلفة ، واستمع لشرح مفصل عن إنشاء المستشفي وأقسامها وطريقة استقبال المرضي وعلاجهم بالمجان واستخدام احدث الأجهزة الطبية العالمية في العلاج.





وأشاد جيمى لويس بالمجهود الكبير الذى يبذل من جانب الفريق الطبي بالمستشفي وبالانشاءات وبالاجهزة الطبية العالمية مشيرا أن المستشفي لا تقل عن كبرى مستشفيات اوربا وامريكا من حيث الإمكانيات والخدمات المقدمة للمرضي.





وأبدى لويس سعادته الكبيرة بالتواجد مع مرضي السرطان من الأطفال فى صعيد مصر، مشيرا أنه قضي وقتا ممتعا متمنيا أن يكون رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المرضي.





ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، الشكر للنجم العالمى جيمى جان لويس ، مؤكدا أن دور الفن فى دعم المرضي هام للغاية وينعكس إيجابيا على حالتهم النفسية ، مبديا سعادته بزيارة نجم كبير بقيمة لوى للمستشفي.



