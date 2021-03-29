توقعات بسقوط أمطار .. شاهد حالة الطقس على مدار الأسبوع الحالي

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الإستشعار عن بعد لهيئة الأرصاد الجوية ، إن الهيئة حذرت المواطنين منذ بداية فصل الربيع ، بضرورة عدم تخفيف الملابس ، بعد ما شهده الطقس من موجة حارة خلال الأسبوع الماضي ، وما عقبه من إنخفاض ملحوظ في الطقس .





وأضافت الدكتورة إيمان شاكر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" ،والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن الطقس الحالي هو طقس طبيعي في فصل الربيع ، ولكنها أقل من المعدلات الطبيعية ، خاصة مع نشاط الرياح .





وحذرت من التخفيف في الملابس ، خاصة الأيام المقبلة ، موضحة أن الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة خفيفة جدا لا تعيق حركة السفر .





ولفتت إلى أن الرياح معتدلة ، تساهم في استقرار الملاحة البحرية ، وبدء من غد تهدأ الأمواج وتنخفض .





وتابعت : فرص أمطار على السواحل الشمالية ، ولكنها خفيفه غير مقلقه ، وأزدياد أحتمالية سقوط أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس .