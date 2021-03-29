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توك شو

توقعات بسقوط أمطار .. شاهد حالة الطقس على مدار الأسبوع الحالي

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الإستشعار عن بعد لهيئة الأرصاد الجوية ، إن الهيئة حذرت المواطنين منذ بداية فصل الربيع ، بضرورة عدم تخفيف الملابس ، بعد ما شهده الطقس من موجة حارة خلال الأسبوع الماضي ، وما عقبه من إنخفاض ملحوظ في الطقس .

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري"  ،والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن الطقس الحالي هو طقس طبيعي في فصل الربيع ، ولكنها أقل من المعدلات الطبيعية ، خاصة مع نشاط الرياح .

وحذرت من التخفيف في الملابس ، خاصة الأيام المقبلة ، موضحة أن الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة خفيفة جدا لا تعيق حركة السفر .

ولفتت إلى أن الرياح معتدلة ، تساهم في استقرار الملاحة البحرية ، وبدء من غد تهدأ الأمواج وتنخفض .

وتابعت : فرص أمطار على السواحل الشمالية ، ولكنها خفيفه غير مقلقه ، وأزدياد أحتمالية سقوط أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس .
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