إصابة رئيس باكستان بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم ، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال عارف علوي في تغريدة على تويتر "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا.. شفى الله جميع المصابين".





وأوضح الرئيس الباكستاني انه حصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، لكن الأجسام المضادة تبدأ في التطور بعد الجرعة الثانية التي كان من المفترض أن يحصل عليها خلال أسبوع.





ودعا عارف علوي جموع الشعب الباكستاني إلى توخي الحذر.





كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعلن الأسبوع الماضي إصابته بفيروس كورونا، وأنه يخضع للعزل في منزله.





وتشهد باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".



