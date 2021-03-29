الفريق أسامة ربيع: استئناف حركة الملاحة اليوم وموقع جنوح السفينة لم يتأثر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليقا على نجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، إنه سيتم تدريب المرشدين في مصر على حادثة جنوح السفينة البنمية في نظم المحاكاة.





وأضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "في أي مكان آخر في العالم يحتاج تعويم السفينة لعدة شهور، ولكن الخبرات المصرية تمكنت من تعويمها في 6 أيام".





وأكمل أسامة ربيع "موقع جنوح السفينة لم يتأثر وحركة الملاحة سوف تستأنف اليوم والسفينة البنمية الجانحة تصل منطقة البحيرات في الساعة السابعة مساء وفي الثامنة مساء سوف نعلن استئناف حركة الملاحة من الجانبين".





ولفت أسامة ربيع إلى أن "الممر الملاحي لقناة السويس آمن ويختصر الوقت بشكل كبير، وأوجه الشكر لرجال هيئة قناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة ولدينا شعور الفخر والاعتزاز كوننا مصريين".





وتابع أسامة ربيع " الخبرة المصرية المتواجدة في هيئة قناة السويس وعمليات الإنقاذ متراكمة وكبيرة وساهمت بشكل كبير في إنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة".