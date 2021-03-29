ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفريق أسامة ربيع: استئناف حركة الملاحة اليوم وموقع جنوح السفينة لم يتأثر

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:37 م
تعويم السفينة الجانحة
تعويم السفينة الجانحة
Advertisements
هاني حسين
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليقا على نجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، إنه سيتم تدريب المرشدين في مصر على حادثة جنوح السفينة البنمية في نظم المحاكاة.

وأضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "في أي مكان آخر في العالم يحتاج تعويم السفينة لعدة شهور، ولكن الخبرات المصرية تمكنت من تعويمها في 6 أيام".

وأكمل أسامة ربيع "موقع جنوح السفينة لم يتأثر وحركة الملاحة سوف تستأنف اليوم والسفينة البنمية الجانحة تصل منطقة البحيرات في الساعة السابعة مساء وفي الثامنة مساء سوف نعلن استئناف حركة الملاحة من الجانبين".

ولفت أسامة ربيع إلى أن "الممر الملاحي لقناة السويس آمن ويختصر الوقت بشكل كبير، وأوجه الشكر لرجال هيئة قناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة  ولدينا شعور الفخر والاعتزاز كوننا مصريين".

وتابع أسامة ربيع "الخبرة المصرية المتواجدة في هيئة قناة السويس وعمليات الإنقاذ متراكمة وكبيرة وساهمت بشكل كبير في إنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قناة السويس تعلن تعليق حركة الملاحة مؤقتًا

10 كراكات وقاطرات.. جهود مضنية لسرعة تعويم السفينة العالقة بقناة السويس

الفريق أسامة ربيع يتابع أعمال التكريك بمنطقة جنوح السفينة

رئيس قناة السويس ينفي تدخل الطيران لتفريغ حمولات السفينة الجانحة

بعد بدء تعويم السفينة الجانحة.. رئيس قناة السويس يكشف موعد استئناف حركة الملاحة

هيئة قناة السويس: نشكر كل دولة عرضت المساعدة فى تعويم السفينة الجانحة

ترشيحاتنا

الحكم الرابع ينهي مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا في الدقيقة 80

لبنان .. قرار عاجل من المحكمة العسكرية في حق متهمين بالتعاون مع جيش الاحتلال

مجلس الوزراء السعودي يهنئ مصر على نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

دراسة جديدة تكشف تغير نظرة العالم للحشيش و فوائده

ولي العهد السعودي: ضخ استثمارات بإجمالي 12 تريليون ريال في الاقتصاد

نادر سعد يكشف تفاصيل قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا خلال شهر رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور

عشان رمضان .. نصائح شراء الياميش