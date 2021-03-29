تحيا مصر.. العاملون بهيئة قناة السويس يحتفلون بـ تعويم السفينة الجانحة ..شاهد

احتفل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع العاملين والمهندسين والاستشاريين، بنجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة بالمجري الملاحي للقناة.





حرص العاملون على التقاط الصور التذكارية مع الفريق أسامة ربيع والسفينة الجانحة أثناء نجاح تعويمها وعودتها للملاحة مرة أخرى.





وتشارك قاطرات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في تنظيم عملية عبور السفن العالقة بالمجري الملاحي لقناة السويس.





ونجحت محاولة تعويم السفينة البنمية الجانحة، وأبحرت نحو منطقة الانتظار بالبحيرات المرة.





وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر، أشارت إلى التعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع هيئة قناة السويس.





ودفعت هيئة الموانئ القاطرتين "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر 2" التابعتين للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، للمشاركة فى محاولات تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بقناة السويس Ever Given.





تقوم القاطرتان بدفع مقدم السفينة ناحية الشمال، كما تقوم القاطرة "تحيا مصر 4" بتموين وتقديم الخدمات اللازمة للقاطرتين أثناء عملية محاولات تعويم السفينة بمجرى قناة السويس.





يذكر أن القاطرتين "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر 2" لهما قوة شد 70 طنا، وطول 36 مترا، وعرض 13 مترا، غاطس 6 أمتار وسرعة 12 عقدة، وتم بناؤهما بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وتم توريدهما للهيئة خلال العامين 2019 و2020.