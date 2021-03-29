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برلمان

برلماني: العالم يشيد بالأداء المصري في حل أزمة السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:33 م
النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي
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فريدة محمد
أشاد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، بالجهود القوية التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تعويم السفينة البنمية الجانجة "إيفر جيفن"، مؤكدا أن العالم الآن يشيد بالأداء المصري في حل أزمة السفينة الجانحة.

وأضاف النائب أحمد فتحي، خلال بيان له اليوم، أن هذه الأزمة كشفت مدى الأهمية العالمية لقناة السويس في حركة التجارة الدولية ومدى تميزها عن غيرها لموقعها الفريد كنقطة وصل بين قارات العالم، وأن أي خلل يتعلق بالعمل بها يغير في حركة التجارة العالمية، مطالبًا بتكثيف الجهود عقب إعادة العمل بالقناة بعد التعويم الكامل للسفينة لحل أزمة مئات السفن المتكدسة في انتظار العبور.

وأشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إلي أن  قناة السويس هي مصدر مهم للدخل في مصر، كما أن قناة السويس الجديدة من المشاريع القومية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية علي ارض الواقع ويفخر بها كل مصري.
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