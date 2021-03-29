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مرأة

طريقة عمل كمونية بالخرشوف

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:14 م
طريقة عمل كمونية
طريقة عمل كمونية بالخرشوف
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اسماء محمد
تعد الكمونية من أشهر الاكلات التونسية وهي ليست مجرد طبق يحتوى على كميات كبيرة من الكمون كما يتوقع البعض بل يحتوى على تشكيلة كبيرة من الاطعمة الاخرى يأتى من ضمنها الكمون .

نقدم لكم طريقة عمل كمونية بالخرشوف بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كمونية بالخرشوف
نصف كيلو لحمة مكعبات 
نصف كيلو خرشوف  مجمد شرائح
ربع كيلو بصل مفروم 
4 فص ثوم مفروم 
ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون 
ملعقة كبيرة كمون حب 
ملعقة كبيرة كمون ناعم 
ربع كوب ماء ساخن 
3 ورق لورا 
3 حبهان 
ملح 
فلفل أسود 
طريقة عمل كمونية بالخرشوف
*  فى البداية تشوح اللحمة مع زيت وملح وفلفل وكمون ناعم وحب ثم يضاف إليها البصل والثوم المفروم مع ورق اللورا والحبهان ويشوحوا قليلًا

* يضاف إليها الخرشوف ونستمر في التقليب مع إضافة عصير الليمون ثم يضاف الماء الساخن ثم تترك على نار منخفضة حتى تنضج تمامًا و تقدم ساخنة وبالهنا

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