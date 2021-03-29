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أخبار العالم

الأردن يهنئ مصر على نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:58 م
وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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قسم الخارجي
هنأ أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني مصر بعد حل أزمة السفينة البنمية "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس، مجددا تقديم التعازي للشعب المصري في حادث تصادم قطاري سوهاج.


وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين، إن ملك الأردن يتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد وتعزيز التعاون بين البلدان.


وتابع المسؤول الأردني "نسعى إلى التعاون المشترك بين الدول ونقف إلى جانب العراق في اعادة البناء وتقديم حياة أفضل".


وأضاف "نتطلع إلى قمة فاعلة يكون لها مخرجات عملية تعزز عملنا الثلاثي وتحقق نتائج ملموسة وتكون خطوة على طريق تعزيز العمل العربي المشترك الذي نحتاجه جميعا".


من جانبه قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الاجتماع الثلاثي ناقش تطورات الأوضاع في سوريا والأزمتين في اليمن وليبيا، كما تطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية والقضية الفلسطينية وأهمية مكافحة الإرهاب.

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