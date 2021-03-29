بعد تسجيل هدف عالمى ... إبراهيم سعيد: تسرعنا فى الحكم على النني .. شاهد





وكتب إبراهيم سعيد "أخواني لقد تسرعنا فى الحكم على الننى ".





وأحرز محمد الننى نجم وسط منتخب مصر الأول لكرة القدم هدف التقدم فى شباك جزر القمر فى المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.





جاء هدف الننى من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 15 ليحرج به حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، الذي حرمه من المشاركة في المباراة الأولى امام كينيا التي تعادل خلالها المنتخب الوطني بهدف لمثله.

علق إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر سابقا على هدف محمد الننى فى شباك منتخب جزر القمر ، من خلال تغريدة على موقع تويتر.