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منوعات

للمرة الثانية خلال شهر.. كلب جو بايدن ينقض على موظفي البيت الأبيض .. شاهد

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:59 م
كلب الحراسة الخاص
كلب الحراسة الخاص بجو بايدن
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مريم صليب
انقض كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن على أحد الموظفين في البيت الأبيض، الاثنين الماضي، للمرة الثانية على التوالي في مدة أقل من شهر يثير الجدل بين الموظفين في البيت الأبيض. 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كلب الحراسة الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن، انقض على أحد الموظفين العاملين في الحراسة الخاصة بالبيت الأبيض. 

ووفقا للتقارير الإعلامية التي نشرها البيت الأبيض، فإن الكلب انقض على أحد الحراس الموجودين في البيت الأبيض، وذلك للمرة الثانية عقب إصابة أحدهم في الشهر ذاته. 

وأشارت التقارير إلى أن التبرير الوحيد للسلوكيات التي يقوم بها الكلب، أنه مازال يتأقلم على الحياة في البيت الأبيض والأفراد والمكان نفسه فهو مازال يستكشف ذلك المكان الجديد، فقد تصدر منه أفعال عدوانية كما حدث. 

جدير بالذكر أن  مسئولي البيت الأبيض أكدوا أن ما يقوم به الكلب ستقل حدته بمرور الوقت بعد أن يتعود على المكان ويصبح كل هؤلاء الأشخاص مألوفة له. 
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