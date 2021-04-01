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فن

محمد رمضان يعلن عن مشاركة نجمة هندية مشهورة في أغنيته الجديدة

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:44 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شوق الفنان محمد رمضان، متابعيه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام بصورة جديدة من اغنيته القادمة برفقة النجمة الهندية أورفاشى راوتيلا.

و ظهر فى الصورة برفقتها و بجانبهما اسد نادر ابيض اللون و كتب معلقا:" النجمة الهندية اورفاشى راوتيلا مفاجئة اغنيتى القادمة ڤيرساتشى بيبي".

و تخطت اغنية محمد رمضان انا البطل حاجز ال ١٦ مليون  مشاهدة عبر قناته على يوتيوب بعد شهر من طرحها وظهر "رمضان" في الفيديو بصحبة تمساح وشبل، بالإضافة إلى ارتدائه ماسك لشخصية الجوكر الشهيرة.

الأغنية من كلمات كالوشا الفنار وإسلام شندى، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام الحسينى.
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